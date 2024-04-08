Кое-что подешевело на 36%: что будет с ценами на 4 вида зелени в дальнейшем

На стоимость повлияли два фактора

В период 2023-2024 годов заметно снизилась стоимость укропа, зеленого лука, петрушки и салата. По словам эксперта, в ближайшее время нет оснований для резкого удорожания.

Снижение цен на эти продукты произошло из-за улучшения условий производства и увеличения объемов поставок внутри страны. Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г.Львов для "Телеграфа".

Как изменились цены на зелень

Укроп подешевел с 230 до 160 грн, что является снижением на 30.43%;

Зеленый лук снизился в цене со 115 грн до 85 грн, показав снижение на 26.09%;

Петрушка упала в стоимости с 200 грн. до 165 грн., что составляет 17.5% снижение;

Салат подешевел со 165 грн до примерно 105 грн, что является уменьшением на 36.36%.

По словам Попович, есть несколько ключевых факторов, которые нужно для того, чтобы понять ценовую политику и чувствительность потребителей к ценам на зелень:

Сезонность. Цены на зелень в Украине значительно варьируются в зависимости от сезона. В тёплые месяцы, когда зелень выращивается локально, ее цена обычно ниже. Зимой цены растут из-за необходимости импорта или использования теплиц.

Источник снабжения. Локально выращенная зелень будет дешевле по сравнению с импортированной, поскольку на нее не влияет стоимость транспортировки и импортные пошлины.

Вид зеленый. Различные виды имеют разные производственные издержки и цены. Например, салатные листья могут стоить дороже укропа или зеленого лука из-за более сложных условий выращивания.

Чувствительность потребителей к ценам. Чувствительность потребителей может изменяться в зависимости от их доходов, сезона и персональных предпочтений. В Украине многие потребители ценят свежесть и качество продукции, поэтому они могут быть готовы платить больше за высококачественную местную зелень.

Резюмируя, эксперт отметила, что пока нет причин для подорожания зелени, ведь предложения на рынке достаточно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один из любимых овощей испытал удешевление.