Забудьте про тёплый пол: есть альтернатива, которая дешевле и проще в эксплуатации

Она снижает расход энергии и повышает эффективность отопления

В Европе растет интерес к альтернативным системам отопления, которые могут стать заменой традиционному теплому полу. Причина – высокая стоимость установки, сложность монтажа и поиск более экономичных решений для современных домов.

Одним из новых трендов становятся плинтусные настенные обогреватели. Они монтируются вдоль стен и работают как низкотемпературная система отопления, которая хорошо сочетается с тепловыми насосами, как написали в "na Тemat".

В отличие от классических радиаторов, нуждающихся в высокой температуре нагрева (приблизительно 60-70°C), новые системы работают на уровне 30-45°C. Это позволяет уменьшить расход энергии и сделать отопление более эффективным в современных энергосберегающих домах.

Как выглядят теплые плинтусы.

Принцип работы состоит в том, что тепло распределяется вдоль стен, равномерно прогревающих помещение. Фактически стены частично выполняют функцию, аналогичную полу в системе теплого пола.

Специалисты также отмечают дополнительные преимущества – снижение влажности на стенах и меньший риск появления плесени. Кроме того, такие системы можно устанавливать без ремонта или демонтажа пола.

Впрочем, есть и ограничения: эффективность зависит от свободного места на стенах, а в старых зданиях с плохой теплоизоляцией система может работать менее эффективно.

