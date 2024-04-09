Регистрация будет длиться всего 2 дня: в какой области некоторым семьям выплатят помощь

Следует успеть подать заявление 10 и 11 апреля

Мобильная бригада БФ "Право на защиту" от УВКБ ООН продолжает собирать данные для начисления денежной помощи некоторым украинцам. Оформление заявок будет проходить в Тернопольской области.

Как сообщили в Telegram-канале "Денежная помощь ВПЛ от УВКБ ООН в г. Львов", регистрация состоится 10 и 11 апреля в г. Бучач и Тернополь. Пункты регистрации будут работать в порядке живой очереди.

Где оформить выплату

Лица, проживающие в Тернопольской области, могут обратиться:

• 10 апреля с 11:00 до 16:00 в г. Бучач, ул. Агнона, 3;

• 11 апреля с 11:00 до 16:00 в г. Тернополь, ул. Медовая, 3

Кто может получить помощь и размер выплат

Как сообщили на официальном сайте организации, помощь предоставляется лицам, не получавшим ранее помощи от международных организаций и имеющим доход менее 5400 грн на человека в месяц.

Сумма выплаты составляет 3600 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

Подать заявку могут ВПЛ, переместившиеся после 24 февраля 2022 года, а также люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года.

Обязательные критерии уязвимости:

семья, имеющая только одного родителя с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми от 55 лет;

семья, возглавляемая одним/несколькими одинокими пожилыми людьми от 55 лет или пожилыми людьми с одним или несколькими детьми до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями.

Список документов для оформления

ИНН;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта главного заявителя;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка при наличии инвалидности или хронического заболевания.

Следует отметить, что при сборе данных должны присутствовать все члены семьи. Если среди них есть маломобильные лица, то допускается регистрация по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые семьи могут получить более 50 тысяч гривен.