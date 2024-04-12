Один из них подешевел почти на 90 гривен: магазины обновили ценники на два популярных продукта

Стоимость резко изменилась

В течение апреля стоимость большинства популярных продуктов в магазинах менялась. В этот список попали некоторые виды колбасы и сыра.

Больше всего подешевел один вид сыра. Его цена упала почти на 90 гривен, как свидетельствуют данные "Минфина".

Стоимость сыра в украинских магазинах

За килограмм сыра твердого Звена Гора голландского 45% в среднем нужно заплатить 410,03 гривны, а 285 граммов товара стоят в среднем 114 гривны.

Что касается сыра твердого Комо традиционного 50%, то его стоимость колеблется от 374 до 449 гривен за кило. Средняя цена составляет 420,74 грн.

С марта 2024 года сыр твердый Звени Гора голландский 45% 1 килограмм подешевел на 89,07 гривны, а 285 граммов — 25 гривен.

Сыр твердый Комо традиционный 50% снизился в цене на 24,62 гривны.

Стоимость колбасы в супермаркетах

В период марта-апреля вареная колбаса Алан докторская 1 килограмм подешевела с 342,00 грн/кг до 304,68 грн/кг.

Алан молочная 400 граммов изменилась в цене на 4,65 — со 128,91 до 124,26 гривны.

Что касается колбасы Ашан докторской и Глобино докторской, то их цена зафиксировалась на месте — 299 и 254 гривен за кило соответственно.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как за год изменились цены на продукты в Украине.