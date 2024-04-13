Цены продолжат падать: в Украине дешевеют два популярных продукта

Аналитики отмечают несколько причин снижения цен

В Украине стремительно падают цены на два популярных продукта. На рынке за неделю существенно снизился спрос на эти товары, а предложение, наоборот, росло. Из-за чего фермеры и поставщики приняли решение снизить отпускные цены.

Об этом рассказали аналитики портала East-fruit. Речь идет о картофеле и импортных помидорах.

Цены на помидоры из Турции 12 апреля поступали в продажу по 70-80 грн/кг (1,79-2,04 доллара/кг). Это в среднем на 18% дешевле, чем неделей раньше. Цены снизили по нескольким причинам, в том числе из-за того, темпы сбыта замедлились, а предложение тепличных томатов на рынке выросло. А также для того, чтобы избежать скопления нереализованной продукции на складах оптовых компаний.

По состоянию на середину апреля импортные томаты в Украине стоят в среднем на 20% дешевле, чем в аналогичный период 2023 года. По оценкам аналитиков, цена на помидоры продолжить падать и на следующей неделе.

Цены на картофель украинские производители вынуждены снижать из-за сдержанного спроса на товар. Сейчас цена за кг картофеля опустилась до 14-18 грн/кг (0,36-0,46 долларов/кг). А это в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Операторы рынка говорят, что предложение картофеля на рынке объемное, а вот спрос падает. Вдобавок к этому закупщики стали чаще жаловаться на качество продукта и отказываться брать товар на реализацию.

Но, несмотря на падение цен, картофель сегодня в Украине стоит в среднем в 3 раза дороже, чем в первой половине апреля 2023 года. Учитывая большие объемы запасов, аналитики считают, что картофель продолжит падать в цене.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине подорожал популярный фрукт. Его цена выросла на 25-30% по сравнению с 2023 годом.