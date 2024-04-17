Цена за неделю выросла на 40%: какой овощ борщевого набора будет дорожать в дальнейшем

Ценники не превышают 13 гривен

Популярные продукты в Украине стремительно дешевеют, но прошлогодняя капуста продолжает дорожать. За одну неделю ее цена выросла на 40%, и такая тенденция может сохраниться и дальше.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, снижение стоимости на белокочанную капусту постепенно происходит по 2 причинам. В настоящее время капуста, выращенная в 2023 году, стоит от 8 до 13 гривен за килограмм.

По словам экспертов, на фоне сокращения товара и высокого спроса фермеры, обладающие достаточным запасом капусты, начали повышать цены. Согласно этому, участники рынка прогнозируют, что такая тенденция, вероятно, сохранится дальше, ведь запасы в хозяйствах сокращаются.

В то же время аналитики проекта отмечают, что сейчас стоимость белокочанной капусты в среднем на 38% ниже, чем годом ранее.

Напомним, ранее Телеграф писал, что цены на один овощ борщевого набора продолжают бить рекорды. По словам экспертов, такая ситуация связана со снижением спроса, увеличением предложения некондиции и уменьшением запасов в хранилищах.