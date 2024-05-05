Будут отклонения, но...: чего украинцам ждать от курса доллара на следующей неделе

Пока нет факторов, которые могли бы негативно давить на валютный рынок

Следующая неделя не удивит особыми переменами с курсом доллара в Украине. Средние отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой для РБК-Украина. По его словам, пока нет факторов, которые могли бы негативно давить на рынок.

Отмечается, что главым фактором для рынка будет соотношение спроса и предложения и определенная тенденциозность их соотношения. То есть, чем больше будет разрыв, тем заметнее будет участие Нацбанка в процессе установления равновесия. Режим "управляемой гибкости" НБУ, по сути, установил определенные правила, которые в большинстве случаев продолжат действовать. Речь идет как о ежедневных колебаниях, разницей между курсами, так и недельных курсовых отклонений.

"Несмотря на то, что в проекции недели основные показатели рынка выглядят более менее статично, но это лишь подчеркивает одно из правил — после снижения сразу наступает период роста и наоборот, то есть курсовые показатели могут возвращаться к начальным. К тому же валютные курсы не рухнут в пропасть, как и не прыгнут выше облаков", — подчеркнул банкир.

Тарас Лесовой прогнозирует, что валютные коридоры на наличном рынке и межбанке останутся на прежнем уровне — 39-41 грн/доллар и 41-43 грн/евро и 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро. В зависимости от валюты разница составит 05,-0,7 гривен. Средние недельные отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели.

"И напоследок: в обозримой перспективе курс доллара вряд ли опустится ниже 39 гривен", — подытожил банкир.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 5 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 39,40 грн (покупка) и 39,85 (продажа). Наличный курс — 39,75 (покупка) и 39,84 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,53.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара в Украине во второй половине 2024 года. Экономист Сергей Фурса сделал свой прогноз.