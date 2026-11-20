Во время проверки ТЦК или полицией военно-учетный документ нужно предъявить

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Потеря телефона, на котором был установлен "Резерв+", не означает, что человек потерял военно-учетный документ или больше не состоит на воинском учете. Основным документом с 16 декабря 2025 года является электронный "Резерв ID", который формируется непосредственно в приложении.

Как объяснил "Телеграфу" старший военный юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Данило Гончаренко, электронная форма военно-учетного документа предусмотрена постановлением Кабинета министров № 559 от 16 мая 2024 года. По словам специалиста, потеря смартфона не влияет на нахождение человека на воинском учете.

Больше информации в материале: "Нет телефона с "Резерв+", а на улице остановил ТЦК: оштрафуют ли на 34 000 грн и что делать (инструкция)".

Информация о призывниках, военнообязанных и резервистах хранится в реестре "Оберіг" – Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Именно из него приложение "Резерв+" получает данные для формирования электронного документа. Поэтому после потери устройства сами сведения о человеке не исчезают.

Чтобы восстановить доступ к документу на новом телефоне, войдите через BankID Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В то же время есть важный нюанс: наличие военно-учетного документа в реестре и возможность предъявить его во время проверки – не одно и то же. Если человек потерял доступ к приложению и не может показать другую надлежащую форму ВОД, это могут расценить как невыполнение обязанности предъявлять документ.

На этом отдельно подчеркнул Данило Гончаренко. Следовательно, сама потеря смартфона не означает автоматического штрафа, однако отсутствие возможности предъявить военно-учетный документ во время проверки может создать для человека проблемы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях видеозапись задержания человека на улице представителями ТЦК может стать доказательством по делу.