Курс перевалит за 40 грн? Когда и из-за чего может подорожать доллар

Эксперт поделилась прогнозом

На валютном рынке воцарилась стабильность, но курс доллара на этой неделе может снова вырасти более 40 гривен.

На протяжении 7-12 мая курс наличной американской валюты будет находиться в пределах 39,60-40,30 гривен. Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал.

Она отмечает, что в первые дни этого месяца можно было увидеть рост спроса на валюту со стороны населения, однако это почти никак не повлияло на ситуацию в целом.

Кроме того, в конце недели Национальный банк Украины объявил о крупном пакете смягчения валютных ограничений, но они будут касаться только бизнеса. Золотько прогнозирует, что вместе с этим на валютном рынке следует ожидать роста спроса на доллар.

"Уверена, что регулятор точно рассчитал потенциальные последствия и имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить дополнительный спрос интервенциями. Но волатильность на рынке на этой неделе может возрасти", — резюмировала она.

Курс доллара в Украине по состоянию на 7 мая

По данным портала Минфин, во вторник, 7 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,30 грн (покупка) и 39,80 (продажа). Наличный курс — 39,66 (покупка) и 39,80 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,35 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что курс доллара в киевских обменниках начал падать.