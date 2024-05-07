Пенсии по инвалидности в Украине: какие есть минимальные выплаты и как они назначаются
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В ПФУ дали пояснение
Пенсионные выплаты по инвалидности в Украине назначаются лицам, которым установлена инвалидность. Вывод о таком заболевании, причине, группе, времени и сроке определяет орган медико-социальной экспертизы.
Она назначается лицам с инвалидностью при страховом стаже от 1 до 15 лет. Об этом объяснили в Пенсионном фонде Украины, ссылаясь на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Какие суммы пенсий по инвалидности
- 100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;
- 90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;
- 50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.
В страховой стаж для начисления пенсии по возрасту включается период с момента наступления инвалидности до достижения 60 лет, в дополнение к приобретенному страховому стажу.
Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:
- для лиц с инвалидностью I группы – 2760 грн;
- для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2520 грн;
- для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2093 грн.
Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано в течение 3 месяцев, в других случаях со дня обращения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно подать заявление на пенсию онлайн.