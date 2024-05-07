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Пенсии по инвалидности в Украине: какие есть минимальные выплаты и как они назначаются

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Гривна
Гривна. Фото dengi.ua

В ПФУ дали пояснение

Пенсионные выплаты по инвалидности в Украине назначаются лицам, которым установлена инвалидность. Вывод о таком заболевании, причине, группе, времени и сроке определяет орган медико-социальной экспертизы.

Она назначается лицам с инвалидностью при страховом стаже от 1 до 15 лет. Об этом объяснили в Пенсионном фонде Украины, ссылаясь на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какие суммы пенсий по инвалидности

  • 100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;
  • 90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;
  • 50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

В страховой стаж для начисления пенсии по возрасту включается период с момента наступления инвалидности до достижения 60 лет, в дополнение к приобретенному страховому стажу.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

  • для лиц с инвалидностью I группы – 2760 грн;
  • для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2520 грн;
  • для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2093 грн.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано в течение 3 месяцев, в других случаях со дня обращения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно подать заявление на пенсию онлайн.

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