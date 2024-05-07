Пенсии по инвалидности в Украине: какие есть минимальные выплаты и как они назначаются

В ПФУ дали пояснение

Пенсионные выплаты по инвалидности в Украине назначаются лицам, которым установлена инвалидность. Вывод о таком заболевании, причине, группе, времени и сроке определяет орган медико-социальной экспертизы.

Она назначается лицам с инвалидностью при страховом стаже от 1 до 15 лет. Об этом объяснили в Пенсионном фонде Украины, ссылаясь на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какие суммы пенсий по инвалидности

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

В страховой стаж для начисления пенсии по возрасту включается период с момента наступления инвалидности до достижения 60 лет, в дополнение к приобретенному страховому стажу.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

для лиц с инвалидностью I группы – 2760 грн;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2520 грн;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2093 грн.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано в течение 3 месяцев, в других случаях со дня обращения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно подать заявление на пенсию онлайн.