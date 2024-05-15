Досрочная пенсия в 50 и 55 лет: при каких условиях и кому она назначается в Украине

Она предоставляется только одному лицу из семьи

Многодетные женщины в Украине имеют право на досрочную пенсию в возрасте 50 лет. Такую возможность имеет и отец детей, однако ему нужно достичь 55 лет.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, женщине для досрочного выхода на отдых нужно 15 лет стажа. Мужчинам же нужно наработать 20 лет стажа.

Такие условия распространяются на женщин, которые родили и воспитали более 5 детей включительно до шестилетнего возраста.

Следует заметить, если мать, которая ухаживала за детьми до достижения каждым из них трехлетнего возраста (до 1 января 2004 года) не работала в этот период, то он может быть засчитан как стаж работы на основании свидетельства о рождении ребенка.

В то же время с начала 2004 года время ухода за ребенком до достижения им 3 лет учитывается в страховой стаж матери, если ему или другому лицу оказывается помощь по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Какие документы нужны для досрочной пенсии родителям

заявление;

паспорт;

свидетельство о браке заявителя (в случае смены фамилии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

трудовую книжку и другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж;

свидетельства о рождении детей;

паспорта детей (при наличии).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцам можно самостоятельно онлайн обновить свои банковские реквизиты.