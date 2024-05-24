Помощь на лечение и реабилитацию: кто из украинцев может получить выплату и при каких условиях

Надо собрать документы

Граждане Украины рассчитывают на единовременную помощь на лечение и реабилитацию. Ее предоставляют органы местного самоуправления и максимальный размер составляет 10 тысяч гривен.

Как говорится в "Дії", ее получат лица, которые укажут список своих болезней и те, кто отвечает условиям состояния материального обеспечения. Заявление подается лично или законным представителем.

Оказание единовременной материальной помощи для лечения осуществляется органом местного самоуправления. Размер выплат составляет от 450 до 10000 грн.

Выдача таких услуг может быть предусмотрена годовой программой оказания помощи отдельным верстам населения общины с указанием перечня заболеваний и требований о состоянии материального обеспечения заявителей.

Подать заявление лицо может лично или через законного представителя путем отправки по почте (рекомендованным письмом). А вот необходимые документы надо везти самостоятельно в ближайший орган социальной защиты, ЦНАП, местную администрацию.

Какие документы нужны

Для получения материальной помощи на лечение требуются следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении или паспорте;

справка из медицинского учреждения о необходимости лечения или реабилитации, или проведенное консервативное, или оперативное лечение;

акт обследования материально-бытовых условий;

справка о доходах человека и членах его семьи;

справка о составе семьи;

номер счета в банке.

Услуга безвозмездна и реализуется в течение 30 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жители одного города и четырех сел в Харьковской области должны получить денежную помощь и гуманитарку.