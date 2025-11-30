Осталось меньше месяца. Кому не светит выплата "Зимней тысячи"

Потратить средства необходимо успеть до 30 июня 2026 года

Прием заявок для участия в программе государственной помощи "Зимняя поддержка" на покрытие базовых расходов в начале зимы заканчивается 24 декабря. Получить деньги можно через "Дію" или "Укрпочту".

"Зимнюю тысячу" не смогут получить украинцы, получившие убежище за границей как беженцы. Об этом напоминает портал госпомощи.

Что нужно знать

Государство профинансировало заявки, поданные через "Дію" в первый день программы

Средства можно тратить только на определенные категории товаров и услуг

Снятие наличных не предусмотрено

Кроме того, выплаты не "светят" и оставшимся на временно оккупированных территориях Украины.

Полученные на счет 1 000 гривен невозможно конвертировать в наличные деньги, но можно использовать на ежедневные нужды или важные покупки. В их числе оплата коммунальных услуг, покупка лекарств и медицинских препаратов, приобретение книг, печатных изданий, покупка пищевых продуктов, благотворительность и т.д.

Министр соцполитики Денис Улютин сообщал, что пенсионерам, получающим свои выплаты через "Укрпочту", постепенно начали поступать средства в автоматическом режиме, без соответствующих заявок. Таких 1,8 млн. граждан. Самостоятельно заявку в отделениях "Укрпочты" подали более 550 тыс. человек, — добавил министр.

Сообщение Дениса Улютина

В настоящее время государство уже перечислило почти 1,9 миллиарда гривен по заявкам, которые граждане подали через "Дію" в первый день программы, 15 ноября, — рассказал Денис Улютин.

