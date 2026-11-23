Новые бургеры и не только будут доступны по всей Украине

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В McDonald’s уже скоро появится новое сырное меню. В Киеве и Мукачево на отдельных локациях можно попробовать новинки.

Об этом рассказал блогер Дмитрий Гречка в Threads. По его словам, цены на новое меню в разных городах немного разнятся.

"Кому интересно – вот цены на новое сырное меню в МакДональдзе. Официально станет доступно с 25.11, но его уже можно попробовать в Киеве (на Почтовой) или в с. Глубочица по трассе Киев-Чоп", — говорится в сообщении.

Новинки в МакДональдсе

По словам блогера, в меню появились 4 позиции бургеров, картофель с сыром и беконом, камамбер, творожная ванночка и соус из клюквы. Цены на новинки:

Биг Арч — 326 грн;

Чизи Чиз с говядиной или курицей и жареным едамом — 324 грн;

Чизи Биф Джуниор — 137 грн;

Чизи Чикен Джуниор — 137 грн;

Картофель фри с сырным соусом и беконом – 148 грн;

Сыр камамбер (3 шт) – 137 грн;

Сырный дип – 126 грн;

Клюквенный соус — 26 грн.

Новинки в МакДональдсе

Новинки в МакДональдсе

Новинки в МакДональдсе

В комментариях украинцы поделились впечатлениями после первой дегустации. Многие пользователи обрадовались возвращению в меню камамбера и клюквенного соуса. Люди писали:

Я жду.

Издевательство! Я в этот мак целый день не могу попасть сегодня, а здесь еще и новое меню.

Возвращение легенды – камамбер топ!

Попробовал в Мукачево полчаса назад. Это вау. Мы были голодные, но залетело как надо

БОЖЕЕЕЕ, ОНИ ВЕРНУЛИ КАМАМБЕР И КЛЮКВЫЙ СОУС.

Короче, это очень вкусно. Чизи Чиз с курицей отвал.

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