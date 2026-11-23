"Возвращение легенды". Какие новинки искать в McDonald’s и сколько стоят
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Новые бургеры и не только будут доступны по всей Украине
В McDonald’s уже скоро появится новое сырное меню. В Киеве и Мукачево на отдельных локациях можно попробовать новинки.
Об этом рассказал блогер Дмитрий Гречка в Threads. По его словам, цены на новое меню в разных городах немного разнятся.
"Кому интересно – вот цены на новое сырное меню в МакДональдзе. Официально станет доступно с 25.11, но его уже можно попробовать в Киеве (на Почтовой) или в с. Глубочица по трассе Киев-Чоп", — говорится в сообщении.
По словам блогера, в меню появились 4 позиции бургеров, картофель с сыром и беконом, камамбер, творожная ванночка и соус из клюквы. Цены на новинки:
- Биг Арч — 326 грн;
- Чизи Чиз с говядиной или курицей и жареным едамом — 324 грн;
- Чизи Биф Джуниор — 137 грн;
- Чизи Чикен Джуниор — 137 грн;
- Картофель фри с сырным соусом и беконом – 148 грн;
- Сыр камамбер (3 шт) – 137 грн;
- Сырный дип – 126 грн;
- Клюквенный соус — 26 грн.
В комментариях украинцы поделились впечатлениями после первой дегустации. Многие пользователи обрадовались возвращению в меню камамбера и клюквенного соуса. Люди писали:
- Я жду.
- Издевательство! Я в этот мак целый день не могу попасть сегодня, а здесь еще и новое меню.
- Возвращение легенды – камамбер топ!
- Попробовал в Мукачево полчаса назад. Это вау. Мы были голодные, но залетело как надо
- БОЖЕЕЕЕ, ОНИ ВЕРНУЛИ КАМАМБЕР И КЛЮКВЫЙ СОУС.
- Короче, это очень вкусно. Чизи Чиз с курицей отвал.
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