Головоломка для водителей: кто проедет нерегулируемый перекресток первым в этом сложном случае

Ситуация выглядит тривиальной, но на самом деле она таит в себе риск путаницы из-за отсутствия каких-либо регуляторов движения

Представьте себе типичную городскую улицу в час пик. К перекрестку подъезжают одновременно синий авто, белый грузовик и белая легковушка. Все они включили левые поворотники, планируя совершить левый поворот. Перекресток абсолютно пуст, поблизости нет ни светофора, ни дорожных знаков.

Отсутствие каких-либо регуляторов движения требует от водителей особой бдительности и соблюдения общеизвестных правил дорожного движения. Телеграмм-канал "По правилам" приводит такой пример из тестов ПДД и объясняет, как лучше разъехаться в такой ситуации.

Итак, перед нами три транспортных средства — синий автомобиль, белый грузовик и белый автомобиль, которые приближаются к перекрестку и намерены повернуть налево. Все они включили соответствующие показатели поворота, но на перекрестке нет светофоров или дорожных знаков. Как правильно разобраться в такой ситуации?

Сначала может показаться, что грузовик с включенным проблесковым маячком имеет преимущество. Однако оранжевый или желтый маячок только привлекает внимание других участников движения и не предпочитает двигаться. Поэтому в нашей ситуации все три транспортных средства равноправны.

Решение задачи

Ключ к решению этой задачи — применение правила "помехи справа" или "правила правой руки". На нерегулируемых перекрестках водители должны руководствоваться пунктом 16.12 ПДД. Согласно этому правилу, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу другому транспортному средству, двигающемуся с правой стороны.

Возникает непростая ситуация, когда каждый из водителей имеет препятствие с правой стороны. Как же правильно разъехаться? Лучшее решение – действовать по общей договоренности. К примеру, водитель синего авто может мигнуть фарами, показывая, что он пропустит других участников движения первыми. Таким образом, он устраняет для водителей грузовика и белого авто "помеху вправо". Грузовик в таком случае проедет первым, за ним белый автомобиль, а синий автомобиль — последним.

Следовательно, при проезде нерегулируемых равнозначных перекрестков обязательно соблюдайте правила "помехи вправо". А в сложных случаях, когда правило не позволяет определить четкую очередность проезда, лучше согласовать действия по договоренности, действуя предсказуемо и с уважением к другим участникам дорожного движения.

Ранее "Телеграф" объяснял, как поворачивать направо на перекрестке, где есть полоса для маршрутных транспортных средств. Это может стать непростой задачей для водителей.