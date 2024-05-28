С фур уже не снимают: ТЦК изменили методы воздействия на водителей-международников

Ездить некому — в Ассоциации бьют тревогу

Лишь некоторая часть водителей фур в Украине до вступления в силу нового закона о мобилизации имели военно-учетные документы. В связи с этим работники ТЦК снимали водителей с грузовиков и забирали в военкомат для прохождения ВЛК. Транспортное средство оставляли на обочине.

Как говорят в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, такие случаи не массовые, но встречались. "Можно сказать, что они приобрели несколько иной, значительно более цивилизованный оттенок. Но и это кардинально ситуацию в отрасли не спасает", — говорится в программе Ассоциации "Укравтоконтинент ".

Вице-президент Ассоциации перевозчиков Владимир Балин заявил, что фактов, забираемых на службу вне места прописки, нет. То есть при остановке водителям фур, как правило, грозит протокол и вручение повестки о направлении в тот ТЦК, где человек зарегистрирован.

Что касается проблем перевозчиков, то их достаточно: одни бросают фуры и убегают в страны ЕС, других просто увольняют, потому что они отказываются ехать в рейс. Выходом из ситуации в Ассоциации видят прозрачные и реальные для выполнения условия бронирования водителей-международников и признание транспортной отрасли критической отраслью инфраструктуры Украины. Иначе в экономике может наступить коллапс, опасаются перевозчики.

Ранее "Телеграф" писал, что дальнобойщики из Украины, которые после перехода границы с ЕС бросают фуры и убегают, не смогут найти работу в Европе. Их будут жестко наказывать за это.