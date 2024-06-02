Вы могли и не знать: съехать прямо на обочину на трассе теперь нельзя, за это грозит штраф

Теперь запрещено останавливаться вне специально обозначенных мест, а за нарушение предусмотрены существенные штрафы

Еще в октябре 2023 года были внесены изменения в ПДД, регулирующие порядок остановки и стоянки транспортных средств на автомагистралях и дорогах для автомобилей. Эти нововведения сопровождаются усилением ответственности и новыми штрафами для нарушителей.

Соблюдение правил остановки и стоянки на автомагистралях и дорогах для автомобилей чрезвычайно важно для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Неправильная остановка или стоянка представляет серьезную опасность, особенно на высокоскоростных дорогах, где любое препятствие может стать причиной аварий.

Согласно обновлениям, на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещено останавливаться, если нет специальных знаков для стояночных мест. В частности, запрещается остановка на дорогах, если там нет знаков 5.42.1 — "Место для стоянки", 5.42.2 — "Место для стоянки вблизи остановок маршрутных транспортных средств", 5.42.3 — Место для стоянки грузового автомобиля, фургонов и т.п. на время, необходимое для разгрузки/загрузки, 5.43 "Зона стоянки" или 6.15 — "Место отдыха".

Штрафные санкции за нарушение

Для обеспечения выполнения новых правил были ужесточены штрафные санкции. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, предусмотрены следующие штрафы за нарушение правил остановки и стоянки:

Несоблюдение правил остановки и стоянки – штраф в размере 340 гривен.

Нарушение правил, создающее препятствия или угрозу безопасности движения – штраф в размере 680 гривен.

Парковка на местах для водителей с инвалидностью без должного основания – штраф от 1020 до 1700 гривен.

Эти штрафы преследуют цель не только наказания нарушителей, но имеют и превентивный эффект, побуждая водителей соблюдать правила и снижая риск возникновения опасных ситуаций на дорогах.

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