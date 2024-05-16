Эти перекрестки самые тяжелые: только 20% водителей знают, кто здесь должен ехать первым

Мало кто знает, как здесь нужно двигаться

Т-образные перекрестки могут быть сложными для понимания, особенно если это касается поочередности проезда. Основная проблема заключается в незнании или не понимании правил дорожного движения. Есть и такие, которые считают, что они всегда правы. В результате создается аварийная ситуация.

Согласно правилам дорожного движения, водители, пересекающие главную дорогу на Т-образном перекрестке, обычно обязаны дать дорогу тем, кто движется по главной дороге. Далее вступает правило "правой руки". Но есть еще целый список различных нюансов, касающихся поочередности проезда. Один из таких изображен в видеоканале "На дороге".

Т-образный перекресток: кто здесь должен проехать первым

На видео изображены 3 автомобиля: белый легковой, поворачивающий налево, красный легковой, который едет прямо, и грузовик, также поворачивающий налево. При этом белый легковой выезжает из жилой зоны. На перекрестке нет знаков приоритета.

При выезде из жилой зоны необходимо дать дорогу всем транспортным средствам, поэтому он едет последним. Грузовик должен уступить дорогу легковому красному, ведь в правилах ПДД сказано, что водитель транспортного средства, который поворачивает налево, должен уступить дорогу всем транспортным средствам, которые движутся по равнозначной дороге со встречного направления. Поэтому сначала будет проезжать красный легковой, дальше грузовик, и последним может двигаться водитель белого легкового авто.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно объезжать препятствие на перекрестке. В этом случае почти половина водителей ошибаются.