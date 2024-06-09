54 тысячи гривен на семью: кому в Украине дадут такую помощь

Сумма помощи составляет 3600 гривен в месяц и выплачивается в течение трех месяцев, а получать ее могут до 5 членов семьи

Некоторые украинцы могут претендовать на помощь в размере 54 тысяч гривен на семью. Однако это касается только определенных категорий граждан и только одной области.

Так, в рамках проекта "Местная, инклюзивная и разносторонняя экстренная помощь населению, пострадавшему в результате войны в Украине (LIVES) 3.0", который реализует гражданская организация "Відповідальні громадяни" с Mercy Corps был открыт прием заявок. Об этом сообщили на кале проекта в Telegram.

Рассчитывать на денежную помощь могут семьи, проживающие в Дружковской громаде Донецкой области, как местные жители, так и переселенцы.

Помощь будет предоставлена домохозяйствам, которые:

получают совокупный ежемесячный доход не более 6318 грн на каждого,

проживают в коллективных центрах или в поврежденном в результате боевых действий жилье,

ухаживают за людьми с инвалидностью,

воспитывают 3 или более детей младше 18 лет,

имеют только одного из родителей с несовершеннолетними детьми,

содержат беременных или кормящих женщин,

имеют в своем составе людей старше 60 лет,

возглавляются одиноким пожилым человеком (60+),

содержат безработных 50-59 лет, которые не имеют пенсии или иного постоянного дохода.

заботятся о людях с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Сколько выплатят денег

Сумма помощи составляет 3600 гривен в месяц и выплачивается в течение трех месяцев. Получать такие выплаты могут только 5 человек в одном домохозяйстве. В этом случае сумма пособия составит 54 000 грн.

Как получить выплату

Для регистрации нужно заполнить форму. Детальная информация опубликована на странице организации. Следует учесть, что это не дает гарантии на получение материальной помощи. Отбор будет проводиться на основе таких критериев:

места проживания,

структуры,

статуса

дохода.

Если заявка будет одобрена, с вами сами свяжутся представители организации для подтверждения данных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить по 4600 гривен. Для оформления помощи понадобятся определенные документы.