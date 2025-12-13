Любимый продукт украинцев станет еще дороже. Когда цены могут бить рекорды

Важную роль в формировании стоимости будут играть праздники и спрос

Многие продукты на новогодний период дорожают, в их список может попасть и сало. Ведь рост спроса будет способствовать этому процессу.

Что нужно знать:

Сало подорожает перед Новым годом, но не существенно

Формирование цен зависит от вида сала

Уже после первой декады января цена начнет снижаться

Об этом рассказал Александр, частный заготовитель из Васильковского района Киевщины, "Телеграфу" в материале "Любимый продукт украинцев стал деликатесом: почему цены бьют рекорды и когда стоит делать запас".

По словам эксперта, перед новогодними праздниками сало может еще немного подорожать из-за традиционного роста спроса. Но этот скачок цен не будет поразительным или существенным.

"Я не думаю, что цены существенно поднимутся. Предложение большое, а покупательная способность населения значительно меньше", — рассказывает Александр.

Сколько стоит сало, декабрь 2025

Частный заготовительный считает, что к Новому году цены вырастут максимум на 20-30 гривен за килограмм. Это касается всех видов сала – от щековины до генеральского. Но есть хорошая новость: после десятых чисел января цена упадет. Наступит мертвый сезон, который продлится до конца февраля.

"После Нового года, где-то после десятых чисел, во второй декаде она упадет. Будет мертвый сезон до конца февраля. Каждый год так — до войны, во время войны, после войны", — объясняет Александр.

Он советует: если хотите сэкономить, покупайте сало в конце декабря — начале января. Многие так и делают — закупаются заранее и кладут в морозилку или на холодный балкон.

"Многие закупают, потому что оно дешевле становится. На самом деле немного цена на сало падает. Просто мясо берут активнее и получается, что осталось сало", — резюмирует Александр.

