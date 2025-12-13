Укр

Любимый продукт украинцев станет еще дороже. Когда цены могут бить рекорды

Татьяна Крутякова
Цены на сало
Цены на сало. Фото Коллаж, "Телеграф"

Важную роль в формировании стоимости будут играть праздники и спрос

Многие продукты на новогодний период дорожают, в их список может попасть и сало. Ведь рост спроса будет способствовать этому процессу.

Что нужно знать:

  • Сало подорожает перед Новым годом, но не существенно
  • Формирование цен зависит от вида сала
  • Уже после первой декады января цена начнет снижаться

Об этом рассказал Александр, частный заготовитель из Васильковского района Киевщины, "Телеграфу" в материале "Любимый продукт украинцев стал деликатесом: почему цены бьют рекорды и когда стоит делать запас".

По словам эксперта, перед новогодними праздниками сало может еще немного подорожать из-за традиционного роста спроса. Но этот скачок цен не будет поразительным или существенным.

"Я не думаю, что цены существенно поднимутся. Предложение большое, а покупательная способность населения значительно меньше", — рассказывает Александр.

Сколько стоит сало, декабрь 2025
Сколько стоит сало, декабрь 2025

Частный заготовительный считает, что к Новому году цены вырастут максимум на 20-30 гривен за килограмм. Это касается всех видов сала – от щековины до генеральского. Но есть хорошая новость: после десятых чисел января цена упадет. Наступит мертвый сезон, который продлится до конца февраля.

"После Нового года, где-то после десятых чисел, во второй декаде она упадет. Будет мертвый сезон до конца февраля. Каждый год так — до войны, во время войны, после войны", — объясняет Александр.

Он советует: если хотите сэкономить, покупайте сало в конце декабря — начале января. Многие так и делают — закупаются заранее и кладут в морозилку или на холодный балкон.

"Многие закупают, потому что оно дешевле становится. На самом деле немного цена на сало падает. Просто мясо берут активнее и получается, что осталось сало", — резюмирует Александр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему цены на сало значительно выросли за последний год.

