Дела против руководства НАБУ и САП, "Карфаген" и разбитые телефоны: главное из заявлений генерала Дуки
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Сергей Дука 18 ноября выступил на заседании парламентской ВСК, где рассказал о расследовании руководства НАБУ и САП, возможное политическое вмешательство в уголовные дела и новые обстоятельства операции "Карфаген".
Главные заявления генерала:
- Дела против Кривоноса. Подразделение Дуки сопровождало материалы относительно возможного фиктивного установления отцовства директором НАБУ во избежание ответственности за подкуп избирателей, а также земельного дела в Обухове.
- Подозрение Кривоноса. Материалы были подготовлены еще в конце 2025 г., однако решение откладывали. Дука заявил, что тогдашний генпрокурор Руслан Кравченко ссылался на отсутствие политического решения.
- $10 тысяч и окружение Клименко. СБУ документировала возможные коррупционные договоренности по делу мэра Самбора. В эпизоде с передачей $10 тысяч фигурировало адвокатское бюро, где работает жена руководителя САП.
- Удаление материалов СБУ. Во время обыска в кабинете Марии Вдовиченко детективы НАБУ изъяли аналитическую справку руководства НАБУ и САП. Дука связал это с возможной утечкой информации фигурантам дел.
- "Карфаген" и "Химпром". Сотрудничество с Андреем Осиповым генерал объяснил оперативными задачами по ФСБ и криминальным группировкам. Причастность к прикрытию наркобизнеса Буркина возразил, напомнив о санкциях, инициированных его подразделением в 2023 году.
- Обыск и телефоны. Дука подтвердил уничтожение двух смартфонов, объяснив это защитой агентурных контактов и государственной тайны. Также рассказал о проникновении детективов в дом, где находилась охрана "Альфы".
- Магомедрасулов и "Мидас". Генерал подверг сомнению роль детектива НАБУ в расследовании дела Миндича и назвал медийную кампанию вокруг него "героизацией".
- Абакумов и "Аким". Дука обвинил детектива НАБУ Александра Абакумова в распространении ложной информации, отрицал приписываемую переписку, использование позывного "Аким" и незаконный доступ к реестрам.
- Политическое давление. Генерал заявил об использовании руководством НАБУ и САП уголовных производств и информационных кампаний как рычагов влияния на власть, одновременно отрицая институциональный конфликт между СБУ и антикоррупционными органами.
- Связи Христенко с руководством САП. Дука поднял вопрос контактов осужденного за госизмене экс-нардепа Федора Христенко с руководством САП, в частности Александром Клименко. Часть материалов, по его словам, засекречена.
- Полиграфы в НАБУ. По словам генерала, за год ни один сотрудник НАБУ не прошел проверку по новой процедуре, поскольку Бюро до сих пор не согласовало методологию с СБУ. ВСК поручила проверить исполнение законодательства.
- Дело "Карфаген". Дука заявил, что, несмотря на громкую информационную кампанию и сообщения о подозрении, детективы НАБУ до сих пор ни разу его не допросили.