Один популярный салатный овощ дорожает: повлияло сокращение предложения

Если сравнивать с 2023 годом, то стоимость в среднем выше на 15%

Тепличный огурец за неделю вырос в цене на 30% из-за уменьшения предложения на рынке. Игроки рынка не исключают удорожание в дальнейшем, но такие изменения могут негативно отразиться на темпах сбыта.

Пока тепличный огурец на украинском рынке стоит 30-50 гривен за кило. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Причиной роста стоимости этого овоща является большое сокращение предложения.

"Да, практически во всех тепличных комбинатах сегодня проводят зачистки накануне подготовки ко второму севообороту, что привело к значительному сокращению выборок этой тепличной продукции. Между тем предложение огурца из летних теплиц также заметно уменьшилось, что обусловлено снижением темпов сбора урожая из-за погодных условий", — говорят аналитики.

Поэтому цена колеблется в пределах 30-50 гривен, что на 30% дороже, чем неделей ранее. Эксперты добавляют, что многие тепличные комбинаты не будут выращивать огурцы второго севооборота и большую часть площади отдадут на томаты.

По словам аналитиков, в связи с повышением цен, средний показатель стоимости огурцов по сравнению с 2023 годом вырос на 15%. Игроки рынка не исключают дальнейшее удорожание, но это может отрицательно повлиять на темпы продаж.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что репчатый лук постепенно дешевеет. Аналитики назвали ее стоимость в прошлом году и дали прогноз, ожидать ли снижения стоимости.