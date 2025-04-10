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Стало известно, кто может возглавить СБС после вероятного перевода Героя Украины Сухаревского

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Кто может возглавить СБС если Вадима Сухаревского переведут Новость обновлена 10 апреля 2025, 17:11
Кто может возглавить СБС если Вадима Сухаревского переведут. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Телеграф" из собственных источников узнал, кто может занять это место

Командующего Сил беспилотных систем полковника Вадима Сухаревского якобы планируют уволить с должности. Ему также могут поручить командование новым армейским корпусом.

Эту информацию "Милитарному" подтвердили источники в политических и военных кругах. Отмечается, что обсуждение этого вопроса в руководстве ВСУ якобы продолжается уже несколько месяцев.

Согласно информации "Телеграфа" из собственных источников, вероятным следующим командующим может быть командир отдельного батальона "Птахи Мадяра" Роберт Бровди, который имеет позывной "Мадяр".

В то же время в Генштабе ВСУ говорят, что в процессе формирования организационного ядра и дальнейшего назначения руководящего состава новых армейских корпусов рассматривались разные кандидатуры командиров со значительным боевым опытом, в частности, и кандидатура полковника Вадима Сухаревского.

"Однако информация, распространенная некоторыми медиа, относительно перемещения Вадима Сухаревского на другую должность в ВС Украины не соответствует действительности. В настоящее время полковник Сухаревский продолжает выполнять определенные ему задачи в должности командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

"Мадяр" — кто это и что о нем известно

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр) родился 9 августа 1975, Ужгород, Закарпатская область. Украинский военнослужащий, более известный, как основатель и командир подразделения "Птахи Мадяра" (ныне 414 отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем).

До января 2025 года — командир 414 Отдельного Полка Ударных Беспилотных Авиационных Систем Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины "Птахи Мадяра".

До июля 2024 года – командир отдельного батальона "Птахи Мадяра" (414 ОБУБАС).

Ранее, с июня 2023 года, командир ротно-тактической группы (РТГР) "Птахи Мадяра".

С ноября 2022 года командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) 59 ОМПБр.

В 2022 году командир стрелкового взвода 2 штурмовой роты 206 ОБ ТРО.

"Мадяр"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший военный уволился из Минветеранов из-за травли.

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#Вадим Сухаревский #СБС #Роберт Бровди #Мадяр