В Киеве слышны взрывы: столица под атакой российских беспилотников
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В четверг, 10 апреля, в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги. Столицу Украины атаковали российские ударные беспилотники.
Об этом предупреждали в Воздушных Силах Украины.
"Внимание! Киев! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с востока!", — говорится в публикации.
Ранее мониторы писали об угрозе ударных и имитационных дронов с восточного направления.
Как сообщает корреспондент "Телеграфа", в пригороде столицы раздались взрывы.
В киевских Telegram-каналах пишут, что громко на Левом берегу.
Как сообщили в КМДА, на левом берегу столицы работают силы ПВО.
В столице прозвучал взрыв, над городом поднимается дым.
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