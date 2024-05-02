Работодатели могут давать единовременную материальную помощь работникам: при каких обстоятельствах

Следует написать заявление и указать причину для выплаты

Украинские работодатели могут выплатить своим работникам материальную помощь, которая не будет превышать 4 240 гривен. Она будет назначаться с целью затруднительного положения, лечения или других причин.

Такая выплата производится работодателями единовременно и по заявлению работника. Об этом сообщили в издании "Факты ICTV".

Кому предусмотрена финансовая помощь

Работодатель может назначить выплату помощи работникам или одному работнику с целью финансовой поддержки или благотворительной помощи. При начислении выплаты для работников работодатель не будет платить налоги.

Денежная помощь считается одноразовой, если она осуществится отдельным работникам, возникла острая потребность в деньгах, или руководитель предприятия по своему усмотрению принимает решение оказать помощь и определяет ее размер.

Заявителю, желающему получить помощь, нужно написать заявление и указать причину о необходимости его выплаты. После этого обратиться к работодателю.

Помощь на лечение распределяется на два типа:

помощь на лечение и медицинское обслуживание – предоставляется лично работнику;

на лечение и медицинское обслуживание – предоставляется лично работнику; целевая благотворительная помощь на лечение – перечисляется в медучреждение.

Какая сумма выплаты

Следует отметить, что работодатель сам принимает решение о размере помощи, однако чтобы целевая выплата не подлежала налогообложению, ее сумма не должна превышать 4240 гривен.

В случае большего размера поддержки она облагается налогом по ставке 18% и военным сбором – 1,5%.

Если материальная помощь будет оказана большинству работников, то она будет приравниваться к заработной плате и облагаться налогом. В ином случае — помощь будет начисляться отдельно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на сколько увеличилась государственная помощь, которая выплачивается в случае несчастного случая на производстве.