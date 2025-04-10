Нардеп сообщил, готова ли Украина к масштабной мобилизации в 2025 году

В настоящее время вопрос о масштабной мобилизации остается открытым

Народный депутат Алексей Леонов заявил, что в госбюджете на текущий год не заложено финансирование для широкомасштабной мобилизации. В то же время, если появятся официальные заявления на этот счет, Верховная Рада готова вернуться к этому вопросу для обсуждения.

Об этом чиновник рассказал в эфире "Утро.LIVE".

По словам Леонова, пересмотр государственной сметы зависит от политической воли и времени.

"Конкретных официальных обращений от военных в парламент еще не поступало ", — сказал он.

В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский недавно сообщил о мобилизационном потенциале страны, однако не привел детальных цифр или конкретных планов. Это не исключает, что масштабная мобилизация все же возможна, однако для ее реализации потребуется политическое решение и дополнительное финансирование.

Хватит ли средств в случае мобилизации

Ситуация с финансами остается непростой. В 2024 году бюджет столкнулся с серьезным дефицитом в размере около 500 млрд гривен, что было обусловлено нехваткой финансовой помощи от международных партнеров. Тогда правительство было вынуждено искать внутренние резервы, в частности, принять закон о повышении налогов для бизнеса.

Если будет принято решение о расширенной мобилизации в 2025 году, это будет означать необходимость пересмотра бюджета, выделение дополнительных средств на военные нужды, логистику, обеспечение личного состава и выплаты.

Пока ситуация остается открытой, и Верховная Рада, по словам Леонова, готова рассматривать этот вопрос, как только поступят официальные запросы от армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кабмине одобрили изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", касающиеся отсрочки от призыва для учителей и соискателей образования.