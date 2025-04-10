Предала Украину, а теперь не нужна и в России? Что сейчас происходит со скандальной предательницей Евгенией Бильченко

Теперь предательница плачется в своих социальных сетях

Бывшая украинская преподавательница Евгения Бильченко, предавшая Украину, переехала в Россию и поддержала войну, а теперь жалуется на травлю со стороны российских пропагандистов. Она заявила, что ее "растоптали как волонтера и как поэта" и публично обратилась к российским властям за защитой.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский. Ранее Бильченко работала преподавательницей в киевском университете имени Драгоманова и публично поддерживала Евромайдан, волонтерила для украинских военных, писала стихи о борьбе с "великороссийским империализмом". Но после 2016 года изменила позицию, покаялась, отказалась от украинских взглядов, а в 2022 году выехала в РФ, публично поддержала российское вторжение в Украину, начала собирать средства на армию РФ и носить символику с буквой Z.

Евгения Бильченко

Однако вместо принятия Бильченко столкнулась с агрессией от российских патриотов.

После конфликта с бывшими украинками Оксаной Шкодой и Анной Долгаревой, тоже поддерживающими войну, ее обвинили в работе на СБУ и краже денег со сборов средств. Сюжеты против нее появились даже на канале Владимира Соловьева. Поэтессу высмеивали, ее стихи называли "графоманией", а саму ее — "душевнобольной предательницей".

В ответ Бильченко начала публиковать слезящиеся обращения в Telegram. Она заявила, что отреклась даже от собственных родителей в Киеве, но Россия все равно ее "не приняла":

"Я разочарована. Они втоптали меня в грязь. Я уже не могу волонтерить. Меня уничтожили как поэта, как человека", — написала она.

Также она публично обратилась к российским властям с требованием прекратить травлю и "защитить ее репутацию". Среди своих обидчиков она назвала Оксану Шкоду, Александра Кофмана, Анастасию Миронову и Армена Гаспаряна.

История Бильченко симптоматична: даже публичное отречение от Украины, поддержка войны и пропаганды не спасает от агрессии со стороны той же системы, к которой она пыталась приобщиться. Как прокомментировал Казанский, "даже если ты изменил Украине, для России ты все равно остаешься чужим".

Евгения Бильченко

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где сейчас находится прокремлевская пропагандистка Татьяна Монтян, ставшая неугодной россиянам. Адвокатку, которая в прошлом защищала украинских активистов, ждут за решеткой не только в ее родной Украине, но и в самой стране-агрессоре.