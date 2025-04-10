Почему "Шахеды" стали в разы опаснее. Как россияне модернизировали дроны в этот раз (фото)

Россияне меняют тактику атак

Российские войска начали применять беспилотники, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Тактика россиян постоянно меняется, чтобы наносить как можно больше вреда во время атак на Украину.

Как отмечает заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, эти дополнительные элементы на дронах имеют механизм замедленной детонации. То есть, после падения БПЛА эти элементы могут взорваться.

"Использование "Шахедов" как платформы с дополнительным боеприпасом с замедленной детонацией — это попытка не только нанести ущерб в момент удара, но и создать дополнительную опасность для спасателей и гражданского населения после атаки. Такие боеприпасы, особенно с неизвестным временем взрыва, усложняют разминирование и усиливают психологический эффект", — говорится в сообщении.

Новые элементы "Шахедов"

По словам эксперта, судя по уже распространяемым в сети фото, дополнительные элементы на дронах — это осколочные средства поражения, суббоеприпасы с механизмом задержки. Они превращают любую территорию в потенциально смертельную ловушку, которая не только замедлит спасательные работы, но и увеличит количество жертв.

В то же время, в сети добавляют, что такие суббоеприпасы заметили после атак на Киев, Харьков и Сумщину. В Министерстве внутренних дел (МВД) также подтвердили факт применения новых взрывоопасных предметов.

"Они могут использоваться врагом для поражения любого из регионов страны. Риск чрезвычайно высокий и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно", — говорится в сообщении.

Заметим, что любые неизвестные и опасные предметы нельзя трогать. Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните по телефону 101, 102 или 112.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине впервые публично показали дрон, который сбивает российские "Шахеды".