Дрался за пояс Кличко, но стал дальнобойщиком: известный украинский боксер работает в США

Обидная травма произошла прямо в чемпионском поединке

Украинский боксер, бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине Вячеслав Глазков сейчас работает дальнобойщиком в США. Спортсмен завершил карьеру боксера после жуткой травмы, полученной в чемпионском поединке за пояс IBF в супертяжелом весе.

О своей работе на траке Глазков рассказал в интервью "Чемпиону". Бывший боксер считает, что если бы не травма, он бы стал чемпионом мира.

"Я стал бы чемпионом мира, если бы не травма. Чувствовал, что могу его победить. Но разрыв крестообразной связки коленного сустава – очень тяжелая травма. Возможности продолжить бой не было", — заявил Глазков, который 9 апреля 2016 года из-за повреждения проиграл титульный бой американцу Чарльзу Мартину.

Добавим, что на момент остановки боя Глазков — Мартин украинец не проигрывал на судейских записках. К слову, на кону чемпионского поединка стоял пояс IBF, который стал вакантным после того как Тайсон Фьюри отказался от защиты титула. "Цыганский король" отобрал этот пояс у Владимира Кличко.

В итоге Глазков так и не смог восстановиться, и на спорте пришлось поставить крест. За чемпионский поединок Вячеслав получил 380 тысяч долларов. Он решил осесть в США, где купил трак и трейлер. Теперь олимпийский призер работает дальнобойщиком.

"С конца 2017 года работаю дальнобойщиком. За рулем провожу много времени. Иногда – две недели в дороге. Иногда – три, неделю дома. Езжу по всей Америке. За неделю могу проехать 2000 – 2500 миль (3200 – 4000 км). Заезжал и в Канаду. Мне до сих пор нравится так называемая дальнобойная романтика. Многое вижу. Америка – красивая страна. Каждый штат имеет свои изюминки. Поэтому мне все еще интересно. Работаю восьмой год, не надоедает. Хоть и тяжелая работа, но уже привык", — рассказал Глазков.

Накануне в Британии состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг вышли британец Джо Джойс и хорват Филип Хргович.