В Украине изменили правила замены водительских удостоверений: кто должен сдать экзамен

В Украине водители сначала получают временные права на два года

В Украине обновили правила замены водительских удостоверений. Теперь водители, имеющие три и более нарушений ПДД в течение двух лет со дня получения временного удостоверения, должны повторно сдавать экзамены.

Это касается и теоретической, и практической части тестов. Об этом сообщается на портале Главного сервисного центра МВД.

Напомним, в Украине водители сначала получают временные права на два года. После этого периода их следует заменить на постоянные документы.

Если за два года водитель не нарушал правила дорожного движения более двух раз и не имел уголовных правонарушений, замена на постоянное удостоверение происходит автоматически. Таким водителям не нужно сдавать никаких экзаменов.

Заменить водительское удостоверение можно в сервисном центре МВД, онлайн через электронный кабинет водителя или через приложение "Дія". Стоимость этой услуги – около 572 гривны. Во время военного положения медицинская справка не обязательна.

Что делать, если нужно сдавать экзамен повторно?

Для сдачи экзаменов необходимо записаться через систему Е-Запись. Необходимо подготовить паспорт, идентификационный код, временное водительское удостоверение и медицинскую справку.

Теоретический экзамен стоит 250 гривен, а практический – 420 гривен. После успешной сдачи экзаменов водитель получает постоянное удостоверение, которое действует 30 лет.

Если у вас водительские права другой страны: как обменять?

Для украинцев, которые возвратились из-за границы с иностранными правами, также действуют особые условия для получения украинского удостоверения, говорят в Сервисном центре ВМС.

Если вы обменяли украинские права на иностранные в странах, подписавших Женевскую конвенцию о дорожном движении 1949 года (США, Канада, Австралия), придется сдавать экзамены. При этом не нужно снова учиться в автошколе, если вы предоставите документ о получении иностранного удостоверения.

Водителям, получившим права в странах, подписавших Венскую конвенцию 1968 года (Польша, Болгария, Латвия, Румыния, Португалия и другие), сдавать экзамены не нужно.

Также от экзаменов освобождены получившие права в странах, с которыми Украина имеет договоры о взаимном признании водительских удостоверений. Такие соглашения сейчас действуют с Испанией, Италией, Литвой, Турцией и ОАЭ.

Для обмена иностранными правами следует обратиться в сервисный центр МВД с паспортом, идентификационным кодом, иностранным удостоверением с нотариальным переводом и документом, подтверждающим выдачу этого удостоверения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, можно ли продолжать ездить с просроченными правами. Есть несколько вариантов замены удостоверения. Это можно сделать после окончания военного положения или во время его действия.