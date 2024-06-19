Денежное довольствие для мобилизованных и контрактников: одинаковые ли суммы и какие выплаты они имеют

Ответ дали в ТЦК и СП

Мобилизированные украинцы имеют право на зарплату во время учебы, а также выплату за первый контракт с ВСУ и другие дополнительные вознаграждения. На последние два начисления рассчитывают и контрактники.

В 2024 году для мобилизованных и контрактников денежное обеспечение останется одинаковым. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба Житомирского областного ТЦК и СП.

"Денежное обеспечение военного одинаково как для мобилизованных, так и для контрактников. Выплаты зависят от должности, звания, продолжительности и условий службы", — говорится в сообщении.

Каковы выплаты за заключение первого контракта

Рядовой состав: 24 224 грн

Сержантский и старшинский состав: 27 252 грн

Офицерский состав: 30 280 грн

Кроме того, такие военные могут получить 100 тысяч гривен, если принимают участие в активных боевых действиях, 70 тысяч гривен за каждые 30 дней службы в боевых действиях, а также на 50 тысяч гривен, в случае выполнения задания в составе военного органа управления.

В то же время, во время военной службы ФЛПы могут не закрывать и не платить социальный налог и взнос, а после демобилизации, по желанию, продолжить деятельность.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, ожидаются ли новые изменения с выплатой в размере 70 тысяч гривен для бойцов с июля 2024 года.