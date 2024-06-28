Податки для ФОП у липні: чи виростуть вони і скільки доведеться заплатити

З початку року в Україні двічі збільшували мінімальну заробітну плату, а також ходили чутки про збільшення податків для ФОП. Підприємці цікавляться, які розміри податків для різних груп будуть у липні.

"Телеграф" розповідає, яким буде розмір ЄСВ та Єдиного податку для підприємців у липні. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування залежить від розміру мінімальної заробітної плати в Україні.

З початку року вона зростала двічі — у січні до 7 100 гривень та у квітні – до 8 000 гривень. У липні "мінімалка" не змінюється, а тому й розміри мінімального та максимального ЄСВ залишаться без змін.

Розмір ЄСВ для ФОП у липні

мінімальний розмір ЄСВ (22% від мінімальної зарплати) – 1 760 гривень за місяць

ЄСВ (22% від мінімальної зарплати) – за місяць максимальний розмір ЄСВ (22% від 15 мінімальних зарплат) – 26 400 гривень на місяць

Водночас Єдиний податок для 1 та 2 груп прив’язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зараз він становить 3 028 гривень.

Розмір Єдиного податку для ФОП у липні

1 група (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб) – 302,80 гривень

(10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб) – 302,80 гривень 2 група (20% від мінімальної зарплати) — 1 600 гривень

(20% від мінімальної зарплати) — 1 600 гривень 3 група – фіксований єдиний податок на рівні 2023 року (3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ).

Важливо мати на увазі, що за несвоєчасну сплату єдиного податку загрожують штрафи та пеня. За "прострочення" до 30 календарних днів — 5%, більше цього терміну — 10%.

Як розповідав "Телеграф", голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетьманцев заявив, що підприємцям не слід очікувати змін у оподаткуванні до кінця війни. Цьому пункту, зазначеному у Національній стратегії доходів, передують інші зміни, які відбудуться вже у мирний час.