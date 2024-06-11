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"Сенсация на ровном месте": Гетманцев отреагировал на публикацию Forbes о росте налогов ФОП

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Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Налоги должны оставаться неизменными
Налоги должны оставаться неизменными. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оснований для волнений нет

Физическим лицам предпринимателям (ФЛП, но чаще встречается украинское ФОП — ред.) не следует ожидать изменений в налогообложении до конца войны. Ведь этому пункту, указанному в Национальной стратегии доходов, предшествуют другие изменения, которые произойдут уже в мирное время.

Так что информация, которую активно распространяли СМИ, является "сенсацией на ровном месте". Об этом "Телеграфу" сказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью "Если всех бронировать, кто будет воевать? — Даниил Гетманцев о мобилизации и налогах для ФОП".

"Чего ФОПам ожидать сейчас? Пока никаких изменений. Мы не будем реформировать систему единого налога до конца войны. Мы об этом говорили, мы это подтверждаем и здесь не о чем рассуждать дальше. Я видел в СМИ эту очередную волну о новой системе единого налога Кто-то наконец-то прочитал Нацстратегию доходов, которая была опубликована в декабре прошлого года, и в мае этого года решил разместить топ-новости о ФОПах, которых будто бы будут реформировать. Я удивился, если честно. Сделали на ровном месте сенсацию без каких-либо для этого оснований", — сказал Гетманцев.

Он пояснил, что действительно в Нацстратегии доходов идет речь о реформировании системы единого налога, но этому предшествуют другие важные изменения.

"Это уже второй (подчеркиваю) этап, который будет только после завершения первого — реформирования таможни и налоговой. Все это будет уже после войны. Поэтому сейчас вообще не о чем говорить", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что также Даниил Гетманцев рассказал, как планируют закрывать дыру в бюджете. Ведь в условиях растущих военных потребностей средств в государственном бюджете не хватает.

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#Россия #Мобилизация #Осужденные