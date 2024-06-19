Экономическое бронирование: сколько нужно зарабатывать ФЛП, чтобы получить право на бронь

Получить экономическую бронь смогут не все

Недавно в Раде появился новый законопроект, предусматривающий экономическое бронирование для наемных работников и ФЛП, не задействованных в стратегически важных отраслях промышленности. Проект, в частности, содержит четкие требования к ФЛП, чтобы они смогли забронировать себя или своих наемных работников.

Детальнее о нормах законопроекта № 11331, как экономическое бронирование повлияет на экономику и что будет с ценами читайте в материале "Телеграфа": Экономическое бронирование. Сколько нужно зарабатывать, сколько платить и что будет с ценами

Для платного бронирования ФЛП необходимо будет подтвердить доходы в размере не менее трех взносов за бронирование. То есть, если взнос составит 20 тысяч, ФЛП нужно иметь доход 60 тысяч в месяц, а если 35 тысяч — 105 тысяч.

Также частным предпринимателям придется подтверждать факт ведения хозяйственной деятельности в прошлом году. Это значит, что новые ФЛП бронироваться за деньги все равно не смогут.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, сколько бизнес готов заплатить за бронирование работников. Такая идея нравится многим работодателям, ведь дефицит работников становится все более ощутимым.