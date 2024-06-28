Зміни? Які податки сплачуватимуть ФОП з 1 липня

Підприємцям потрібно сплачувати два види податків

Підприємців завжди цікавить питання розмірів податків для ФОП різних груп. Оскільки в липні ми отримаємо нові платіжки за світло, питання оподаткування особливо гостре.

"Телеграф" розбирався, від чого залежить розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЕСВ) та Єдиного податку. Також ми розповімо, чи зміниться розмір ЄСВ та ЄП наступного місяця.

Зокрема, ЄСВ платять в Україні за працівників. Цей податок є обов’язковим і для ФОП, які провадять діяльність самостійно.

Розмір цього податку змінюється відповідно до зростання мінімальної заробітної плати в Україні. Цього року вона підвищувалася двічі: у січні до 7 100 гривень та у квітні – до 8 тис. гривень. Тому в липні розмір мінімального та максимального ЄСВ залишаться без змін:

мінімальний розмір ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати – 1 760 гривень за місяць;

максимальний розмір ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат - 26 400 гривень на місяць.

А ось Єдиний податок для 1 та 2 груп прив’язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зараз він становить 3028 гривень, тому в липні розмір ФОП становитиме:

для 1 групи – 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 302,80 гривень;

для 2 групи – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 600 гривень;

для 3 групи – фіксований ЄП на рівні 2023 року, тобто 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.

Зазначимо, що за несвоєчасну сплату ЄП передбачені штрафи та пеня. Якщо прострочення буде до 30 календарних днів, доведеться заплатити 5%, якщо вже понад 30 календарних днів — заплатити доведеться 10%.

Раніше ми розповідали, що до 1 липня українцям потрібно подати до Пенсійного фонду певні документи, щоб не позбутися субсидій. Також "Телеграф" цікавився, чи зміниться тарифи на газ із наступного місяця.