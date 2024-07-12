Ожидается падение курса: каких показателей достигнет доллар во втором полугодии 2024 года

Это негативно отразится на предприятиях и предпринимателях

В течение второго полугодия этого года курс доллара, вероятно, составит 42 гривны. Умеренное обесценение гривни приведет к негативным последствиям для бизнеса.

Однако в стране следует ожидать негативную тенденцию курса. Таким прогнозом поделился замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса для РБК-Украина.

По его словам, во второй половине 2024 года курс доллара будет находиться в пределах 41-42 гривен. Но Фурса добавляет, что экономика Украины нуждается в снижении показателей, которое будет контролируемое.

Он успокаивает и говорит, что сейчас идет умеренная девальвация гривны, поэтому резкого роста цен не предвидится.

"Но девальвация повысит расходы бизнесов на импортируемые товары и сырье, что приведет к росту цен на конечную продукцию и услуги, а также снизит прибыльность компаний, ориентированных на внутренний рынок ", — резюмировал заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital.

Курс доллара в Украине по состоянию на 12 июля

По данным портала Минфин, в пятницу, 12 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,70 грн (покупка) и 41,15 (продажа). Наличный курс — 41,03 (покупка) и 41,15 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,88 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине прогнозируется доллар по 46 гривен.