"Оснований для паники нет": будет ли дорожать доллар на этой неделе

Что будет с гривной в эти дни

На украинском рынке продолжает расти курс доллара, и Национальный банк Украины пытается контролировать ситуацию. По прогнозу эксперта, на текущей неделе показатели наличной валюты приблизятся к 41,6-41,8 гривны.

Средний курс доллара за год в нашей стране в текущем году должен составлять 40,7 гривны. Если в первой половине 2024 года он был ниже этого показателя, то есть вероятность, что во второй половине валюта заметно подорожает, как сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН.

"На текущей неделе возможно ожидать дальнейшего роста как официального курса свыше 41 грн/доллар, так и межбанковского. А наличный курс будет постепенно приближаться к 41,6-41,8 грн/доллар в продаже. Однако оснований для паники нет, гривна не обвалится, Нацбанк контролирует ситуацию", — объясняет эксперт.

Курс доллара в Украине на 15 июля

По данным портала "Минфин", в понедельник, 15 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,76 грн (покупка) и 41,25 (продажа). Наличный курс — 41,05 (покупка) и 41,15 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,04 грн.

В августе 2024 курс доллара в Украине может резко измениться, как прогнозирует начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой для "Телеграфа".