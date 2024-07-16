Раньше был только Ощадбанк: кто из пенсионеров теперь может менять банк для выплаты

Есть подробная инструкция, как это сделать

В Украине большинство пенсионеров может изменить банк для выплаты через веб-портал. И такую возможность предоставили одной категории украинцев, ранее получавших пенсию только через Ощадбанк.

Это касается военных пенсионеров, которые теперь могут самостоятельно выбирать банк для начисления выплаты. Об этом сообщили в Пенсионном фонде, отмечая, что такие нововведения работают для лиц, которым пенсию назначали по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Ранее такие граждане должны получать пенсию только через Ощадбанк, но теперь могут самостоятельно изменить банк для получения выплаты, воспользовавшись веб-порталом Пенсионного фонда.

Как подать заявление на смену банку пенсионеру

Авторизируйтесь на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

В вашем личном кабинете перейдите в раздел "Пенсионное обеспечение", а затем "Внесение изменений в пенсионное дело";

Выберите из списка заявление "Заявление об изменении способа выплаты пенсий для лиц, уволенных с военной службы и других";

Заполните в форме все обязательные поля, отмеченные звездочкой, и укажите реквизиты нового банка для получения пенсии. Также прикрепите скан подтверждающих документов, если это потребуется;

Соглашаясь на обработку персональных данных, согласитесь на передачу и обработку данных. Также следует подтвердить, что лицо обязуется уведомлять Пенсионный фонд о любых изменениях, влияющих на пенсионное обеспечение;

Подпишите сложившееся заявление КЭП и отправьте его в ПФУ;

Результаты рассмотрения заявления можно будет просмотреть в разделе "Мои обращения" личного кабинета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть требования к пенсионной банковской карте.