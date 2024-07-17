Неприятный сюрприз для украинцев: НБУ поднял курс доллара и евро до нового максимума

Стало известно, сколько стоит доллар и евро на межбанке

Национальный банк Украины поднял курс доллара и евро до очередного исторического максимума. Стоимость одной из валют перевалила за 45 гривен.

Данные опубликованы на сайте НБУ. Регулятор дал также прогноз курса на четверг, 18 июля.

Так, доллар 17 июня стоит 41,2 гривны, а 18 июля подорожал до 41,4 гривен (+0,2 гривны). Оба значения максимальные для иностранной валюты. Что касается евро, то оно взлетело в цене еще больше: с 44,9 гривен 17 июля до 45,3 гривен 18 июля (+0,3 гривны).

На межбанке курс валют вырос на 15копеек. Доллар стоит 41,46-41,49 гривен (купля-продажа), а евро — 45,34-45,39 гривен. На наличном рынке также доллар подорожал на 15 копеек до 41,65 гривны.

Также "Телеграф" рассказывал о том, на сколько может подорожать валюта на этой неделе в Украине. Эксперты дали свой прогноз.