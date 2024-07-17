Гривна "сдулась": насколько подорожал доллар в обменниках

Официальный курс подняли аж на 25 копеек

На валютном рынке наблюдаются курсовые колебания доллара. Заокеанская валюта за сутки успела подскочить почти на 30 копеек.

То же с евро и некоторыми другими валютами. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 17 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,25 грн

Евро (EUR): 44,97 грн

Злотый (PLN): 10,54 грн

Канадский доллар (CAD): 30,16 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,08 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,57 грн

Евро (EUR): 45,30 грн

Злотый (PLN): 10,47 грн

Канадский доллар (CAD): 30,40 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,52 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 41,02 грн — продажа 41,55 грн

Евро (EUR): покупка 44,67 грн — продажа 45,39 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллару поднялся на более 20 копеек.

Покупка: 41,50 грн

Продажа: 41,65 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда курс доллара составит более 46 гривен. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.