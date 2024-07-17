Гривна "сдулась": насколько подорожал доллар в обменниках
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Официальный курс подняли аж на 25 копеек
На валютном рынке наблюдаются курсовые колебания доллара. Заокеанская валюта за сутки успела подскочить почти на 30 копеек.
То же с евро и некоторыми другими валютами. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 17 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,25 грн
Евро (EUR): 44,97 грн
Злотый (PLN): 10,54 грн
Канадский доллар (CAD): 30,16 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,08 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,57 грн
Евро (EUR): 45,30 грн
Злотый (PLN): 10,47 грн
Канадский доллар (CAD): 30,40 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,52 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 41,02 грн — продажа 41,55 грн
Евро (EUR): покупка 44,67 грн — продажа 45,39 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллару поднялся на более 20 копеек.
Покупка: 41,50 грн
Продажа: 41,65 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда курс доллара составит более 46 гривен. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.