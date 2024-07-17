Неприємний сюрприз для українців: НБУ підняв курс долара та євро до нового максимуму

Стало відомо, скільки коштує долар та євро на міжбанку

Національний банк України підняв курс долара та євро до чергового історичного максимуму. Вартість однієї із валют перевалила за 45 гривень.

Дані опубліковані на сайті НБУ. Регулятор також дав прогноз курсу на четвер, 18 липня.

Так, долар 17 червня коштує 41,2 гривні, а 18 липня подорожчав до 41,4 гривні (+0,2 гривні). Обидва значення є максимальними для іноземної валюти. Щодо євро, то воно злетіло у ціні ще більше: з 44,9 гривень 17 липня до 45,3 гривень 18 липня (+0,3 гривні).

На міжбанку курс валют виріс на 15 копійок. Долар коштує 41,46-41,49 гривень (купівля-продаж), а євро – 45,34-45,39 гривень. На готівковому ринку також долар подорожчав на 15 копійок до 41,65 гривні.

Також "Телеграф" розповідав про те, наскільки може подорожчати валюта цього тижня в Україні. Експерти дали свій прогноз.