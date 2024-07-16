Курс доллара приближается к рекордным показателям: что происходит на наличном рынке
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Украинская гривна продолжает обесцениваться
Курс доллара постепенно приближается к отметке 42 гривны. За сутки заокеанская валюта в обменниках подорожала на два десятка копеек.
Евро тоже резко поднялся. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 16 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,01 грн
Евро (EUR): 44,72 грн
Злотый (PLN): 10,51 грн
Канадский доллар (CAD): 30,06 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,84 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,34 грн
Евро (EUR): 45,12 грн
Злотый (PLN): 10,41 грн
Канадский доллар (CAD): 30,20 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,17 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,83 грн — продажа 41,35 грн
Евро (EUR): покупка 44,42 грн — продажа 45,11 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара поднялся на 20 копеек.
Покупка: 41,26 грн
Продажа: 41,43 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда доллар в Украине подорожает. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.