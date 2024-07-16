Курс доллара приближается к рекордным показателям: что происходит на наличном рынке

Украинская гривна продолжает обесцениваться

Курс доллара постепенно приближается к отметке 42 гривны. За сутки заокеанская валюта в обменниках подорожала на два десятка копеек.

Евро тоже резко поднялся. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 16 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,01 грн

Евро (EUR): 44,72 грн

Злотый (PLN): 10,51 грн

Канадский доллар (CAD): 30,06 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,84 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,34 грн

Евро (EUR): 45,12 грн

Злотый (PLN): 10,41 грн

Канадский доллар (CAD): 30,20 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,17 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,83 грн — продажа 41,35 грн

Евро (EUR): покупка 44,42 грн — продажа 45,11 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара поднялся на 20 копеек.

Покупка: 41,26 грн

Продажа: 41,43 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда доллар в Украине подорожает. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.