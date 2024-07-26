Вид выплаты изменяется: что будут получать военные вне штата в июле

Это предусмотрено законодательством

Украинским военнослужащим в Украине, выведенным за штат, предусмотрены выплаты, надбавки и дополнительное вознаграждение.

Размер начисления бойца зависит от срока его пребывания вне штата. Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения".

Выплаты военным вне штата и кому могут предоставить такой статус

Согласно закону, бойцы будут получать:

первые два месяца – денежное обеспечение в размере зарплаты по последней занимаемой должности;

после двух месяцев – денежное обеспечение в размере оклада за воинским званием, надбавки за выслугу лет и дополнительное вознаграждение 20 100 гривен.

Вне штата могут вывести военного в связи с:

расформированием воинской части или сокращение штатных должностей;

невозможностью назначения военнослужащего на вакантную должность;

возвращением военнослужащего из командировки, заграничной службы или обучения;

признанием военнослужащего ВЛК непригодным или ограниченно пригодным к военной службе;

отчислением слушателя дневной формы обучения из высшего учебного заведения;

обучением военнослужащих по дневной форме в высшем учебном заведении другого военного формирования;

отстранением военнослужащего от должности для задействования в досудебном расследовании или судебном производстве;

применением к военнослужащим меры пресечения уголовного производства в виде домашнего ареста или содержания под стражей;

применением к военнослужащим наказания в виде ареста или содержания в дисциплинарном батальоне;

отсутствием военнослужащего более 10 суток;

длительным лечением военнослужащего из-за ранения или болезни, приобретенной в особый период, или пребывания в плену;

пребыванием военнослужащего в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (шестилетнего возраста – по медицинским показаниям).

После того как бойца вывели за штат, он будет в распоряжении командира воинской части и будет ждать решения о дальнейшей службе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какова сумма компенсации для военных по поднаему жилья в июле 2024 года.