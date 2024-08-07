Максимально подскочит до 45 гривен? От чего зависит курс доллара и каким он будет дальше

Нынешний курс заложен на уровне 42 гривны

Курс доллара пока падает из-за того, что Украина остается импортозависимой страной. Эксперты не берутся прогнозировать ситуацию на рынке в будущем, но говорят, что 45 гривен – это максимальный предел.

В течение этого года должно поступить более 35 миллиардов американской валюты на финансирование дефицита государственного бюджета, говорит доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач в эфире 24 Канала. Поэтому удастся получить достаточное количество ресурсов в валюте.

По его словам, экспорт в Украину растет медленнее, чем импорт, поэтому гривну нужно снова возвращать в валюту.

На сколько максимально возрастет курс и от чего он зависит

Доктор экономических наук объяснил, что экономика в Украине ухудшилась не только из-за военных закупок, когда она была вынуждена покупать большое количество оружия за собственные деньги, в то время как помощь от США опаздывала. Поэтому это давило на гривну и происходила девальвация.

Кроме того, на валюту повлияло также уменьшение переводов украинских трудовых эмигрантов.

"Если до полномасштабного вторжения они достигали 16 миллиардов долларов в год, сейчас – гораздо меньше. Что больше, украинцы за границей покупают и тратят много валюты. Национальный банк должен постоянно покрывать карточные расходы", — говорится в издании.

Пока экономистам трудно прогнозировать цену доллара в дальнейшем и они не берутся за это дело. Причиной этого есть то, что курс — это естественный процесс, а не управленческий. Он зависит от решения Кабмина, Нацбанка и Верховной рады, а также от обесценивания гривны и действия, направленных на стимулирование украинского экспорта.

"Согласно параметрам бюджета, в этом году курс не должен превысить 42 гривны за доллар. Будет ли на уровне 45 гривен за доллар? Думаю, это максимальная планка, которая может рассматриваться в сценариях. Это зависит от решений, которые будут приняты в правительстве, относительно того, как компенсировать нехватку финансового ресурса в государственном бюджете, чтобы покрывать военные расходы", — говорит Длигач.

Курс доллара в Украине по состоянию на 7 августа

По данным портала Минфин, 7 августа средний курс доллара в украинских банках составляет 41,0 грн (покупка) и 41,40 (продажа). Наличный курс — 41,20 (покупка) и 41,30 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,0381 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда ждать роста курса доллара в Украине. Таким прогнозом поделился начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой.