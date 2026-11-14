"Люди друг к другу больше не ходят": как выживает село в Украине, где осталось всего 80 жителей (видео)

Населенный пункт приходит в упадок

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В селе Яснобор (Костопольская громада, Ровенская область) на сегодня осталось около 80 жителей, подавляющее большинство которых составляют люди пенсионного возраста. Населенный пункт, где когда-то кипела жизнь, за последние годы существенно опустел.

Несколько лет назад в Ясноборе прекратили работу местный магазин и сельский клуб, сообщает "Суспільне". Именно об учреждении культуры местные жители сожалеют больше всего, ведь долгое время оно оставалось центром досуга и главным объектом, объединявшим людей для общения с соседними селами.

Яснобор находится в 50км от областного центра/Фото: Screenshot

Прошлое и культурная жизнь:

Местные жители и работники культуры вспоминают, как раньше село было очень активным: в клубе постоянно проходили концерты, дискотеки, праздники (Купала, Масленица), на которые съезжалась молодежь из окрестных сел. Однако из-за пандемии коронавируса и большой войны жизнь в селе сильно изменилась.

Яснобор опустел из-за большой войны/Фото: Screenshot

Легенда о названии

Существует предание, что название села связано с временами польско-австрийских противостояний и князем Островским, которого спас воин по фамилии Бурячинский. В благодарность князь подарил ему земли на красивой поляне, где со временем образовалось поселение Яснобор.

Конь пасется в Ясноборе/Фото: Screenshot

Воспоминания старожилов

Самая старшая жительница села Галина Потапчук (85 лет) рассказала о том, как устроилась в Ясноборе, работала на ферме, а также в медпункте и клубе. Сейчас она живет большой семьей с сыном, невесткой и помогает нянчить правнуков.

"Сразу в деревне было очень весело, очень. У нас здесь граб стоял, так в воскресенье или на какой-нибудь праздник посходятся сюда под тот граб, занимают, уже что-то разговаривают. И одно к другому приходили, а теперь уже все. Теперь люди друг к другу не ходят чего-то, не знаю — не о чем говорить", — рассказала Галина Потапчук.

Галина Потапчук/Фото: Screenshot

Современные реалии

Село сильно уменьшилось, детей почти нет (в первый класс пошло всего трое детей), закрылся магазин, возникают бытовые трудности. Тем не менее местные жители ценят природу, тишину, красивый пруд и сохраняют теплые добрососедские отношения.

Магазин "Продукты" давно закрылся/Фото: Screenshot

Ранее "Телеграф" рассказывал о столетнем доме на Ровенщине. Супруги создали там музей со старинными предметами быта, вышивкой и колыбелью, чтобы сохранить память о родных и показать детям, как жили предыдущие поколения.