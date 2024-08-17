Как стать богаче в два шага: простые финансовые лайфхаки

Приумножить свой капитал и даже выйти из долговой ямы помогут эти правила

Кто не мечтает стать миллионером? Однако реальность такова, что мгновенное богатство невозможно. Для достижения финансового успеха требуется постоянное принятие верных финансовых решений.

Об этом говорят эксперты издания economic times. Рассказываем о двух финансовых правилах, которых следует соблюдать, чтобы выйти из долговой ямы и улучшит свое материальное положение.

1. Следите за своими расходами

Составление бюджета обязательно. Единственный способ сэкономить деньги или избежать долга — отслеживать свои расходы. Вы можете установить для себя ежемесячный бюджет — аренда, ежемесячные счета, которые вам нужно оплатить, потребности, желания и сбережения. Потребности — это транспорт или еда, а желания — это ваши дискреционные расходы, то есть ваши "хотелки".

Существует множество бесплатных приложений для планирования бюджета, доступных как для Android, так и для iOS. Вы можете просто загрузить и начать им пользоваться.

2. Избегайте импульсивных покупок

Вам нужно придерживаться бюджета, чтобы не перерасходовать деньги. Если вы каждые выходные ходите ужинать в шикарный ресторан и платите своей кредитной картой, вам, возможно, придется дважды подумать, прежде чем отправиться в следующий раз. Насколько сложно будет сократить два таких посещения ресторана в месяц?

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Прежде чем совершить импульсивную покупку, спросите себя: "Действительно ли мне это нужно прямо сейчас?". Совершайте покупку, только если это чертовски "да"! В другом случае оставьте это в своем списке желаний.

Чтобы стать богаче, эти привычки можно дополнить еще одними. Ранее мы писали, каким правилам следовать, чтобы стать богатым.