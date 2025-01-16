Вместе с Фреймут и Скрипкой: 15 лет назад Дэвид Линч садил деревья в Боярке (фото)

Эти архивные фото 2009 года могут растрогать

В этот четверг стало известно о смерти 78-летнего оскароносного режиссера, сценариста и актера Дэвида Линча. Творец фильмов "Человек-слон", "Малхолланд Драйв", а также культового сериала "Твин Пикс" любил украинский народ и часто приезжал в нашу страну.

Впервые Линч посетил Киев в 2009 году. 15 апреля "оскароносец" приехал в Боярку Киевской области, где его сопровождал тогдашний мер города Тарас Добривский. Тогда американский режиссер посадил первое дерево на территории будущего парка. В его честь одну из аллей парка назвали именем Линча.

Интересно, что помогали Дэвиду в этом деле звезды украинского шоу-бизнеса: Олег Скрипка, EL Кравчук, Ольга Фреймут, Александр Педан и другие. Это событие было частью его миссии, связанной с продвижением медитации, которой увлекался кинорежиссер.

"Украинцы отличные. Они умны, несокрушимы, они хорошо мыслят и действуют, любят работать и доводить дела до завершения, а еще они разбираются в развлечениях. Я хотел бы снова посетить Украину. Все, кого я встречал во время моих визитов, мне действительно понравились как люди. А также я убедился, что женщины в Украине действительно красивы. Желаю украинцам всего самого лучшего", — ранее заявил режиссер.

EL Кравчук и Дэвид Линч. Фото: obozrevatel.com

Режиссер раздавал автографы желающим. Фото: obozrevatel.com

Александр Педан и Ольга Фреймут были на встрече с Линчем. Фото: obozrevatel.com

В 2017 году Дэвид Линч снова посетил Украину, чтобы открыть представительство своего благотворительного фонда David Lynch Foundation, цель которого распространять технику трансцендентальной медитации. В этом же году он встретился с президентом Петром Порошенко.

Петр Порошенко и Дэвид Линч в 2017 году

Напомним, что в феврале 2022 года Линч выразил поддержку Украине, обратившись через свой YouTube-канал к руководству России с призывом прекратить агрессию и разрушения на украинской территории.