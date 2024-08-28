Курс не пойдет в свободное плавание: чего ожидать от доллара в конце года

На рынке есть дефицит валюты

В течение конца текущего года курс доллара не претерпеть значительных изменений. Эксперт отмечает, что до 45 гривен показатели точно не вырастут.

Национальный банк Украины будет прилагать усилия и контролировать валютный рынок, чтобы не допустить резких колебаний. Такой прогноз дал замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, передает РБК-Украина.

По его словам, Нацбанк будет следить за межбанком, чтобы компенсировать дефицит валюты и не дать курсу сильно качаться. Поэтому бакс до конца года, как прогнозируется в компании, будет находиться в пределах 41-42 гривен, но есть вероятность роста показателей до 42,5 гривны.

В то же время 45 гривен ожидать не стоит, ведь НБУ такого сценария не допустит.

"Сейчас начала разгоняться инфляция и девальвационные ожидания. НБУ не может позволить себе значительное движение. Нет никакого курса на девальвацию. У нас очень умеренные колебания курса. Можем ли мы до конца года дойти до 42 гривен? Конечно, можем, но это все равно колебания в пределах 1-2% и больших колебаний не будет", — говорит Фурса.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук также дал утешительный прогноз.

"Мы лишь немного пересматриваем наш прогноз курса в конце года до 42,6 гривен за доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 42,3 гривен за доллар", — пояснил он.

Курс доллара по Украине по состоянию на 28 августа

По данным портала "Минфин", в среду, 28 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,11 грн (покупка) и 41,60 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3008 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли упасть курс доллара в Украине до 70 гривен в течение этого и следующего года.