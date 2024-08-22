Каким ожидается курс доллара в течение 2024-2027 годов: на горизонте – серьезное удешевление гривны

Это предусмотрено в декларации

На валютном рынке постоянно колеблется курс доллара, и в ближайшие годы предполагается падение гривны. К концу 2027 года показатели могут вырасти до 46,2 гривны.

Как говорится в постановлении "Об одобрении Бюджетной декларации на 2025—2027 годы", в течение 2026 года в Украине средняя стоимость американской валюты составит 46,5 гривны, а к концу года она вырастет до 45,9 гривны. В то же время в 2027 году прогнозируется 46,4 гривны, как средний курс и 46,2 гривны — в конце года.

В то же время ранее в Министерстве финансов ожидали, что средний курс доллара в течение:

текущего года составит 40,7 гривны;

следующего года — 44,5 гривны;

2026 года — 43 гривны.

Курс доллара в Украине на 22 августа

По данным портала "Минфин", в четверг, 22 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,11 грн (покупка) и 41,60 (продажа). Наличный курс — 41,44 (покупка) и 41,53 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2975 грн.

Ранее Телеграф писал о том, каким ожидается средний курс доллара в Украине в 2024 году. Эксперты также дали прогноз по показателям, которые будут в конце текущего года.