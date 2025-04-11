В Луцком ТЦК нашли мертвым главу ВВК: подробности

Тело мужчины направлено на судебную медицинскую экспертизу

Глава военно-врачебной комиссии найден мертвым на рабочем месте 11 апреля в помещении Луцкого ТЦК и СП. Он мог умереть естественной смертью.

Об этом "Телеграфу" сообщили в полиции Волынской области. Журналисту отметили, что сообщение об обнаруженном теле мужчины без признаков жизни в полицию поступило утром.

"На месте работала следственно-оперативная группа. Телесные повреждения не обнаружены. Умер естественной смертью. Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований", — сказали в полиции.

Тело мужчины направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения обстоятельств. Детали будут позже.

"Телеграфу" не сказали имя умершего, но местное издание "Конкурент" пишет, что вероятнее всего речь идет о главе ВЛК — враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачаке.

Напомним, в Днепре водитель легковушки Tesla наехал на военнослужащего ТЦК и некоторое время возил его капотом. Ему грозит наказание.

Ранее "Телеграф" писал, что в Хмельницкой области двое мужчин избили сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент произошел при исполнении военнослужащим его обязанностей.